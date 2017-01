MEIO AMBIENTE Lontra faz rara visita a casa

de moradora campo-grandense Animal estava sozinho e a dois quilômetros de curso d´água

Moradora foi surpreendida, ontem, por rara visita de lontra a área urbana de Campo Grande. Policiais Militares Ambientais informaram que não se recordam de caso semelhante.

Equipe foi acionada, durante a tarde, depois do animal ser encontrado no quintal de residência no Bairro Mata do Jacinto. Local fica distante dois quilômetros do Córrego Sóter.

Capturada, a lontra foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). Militares consideraram o caso raro, uma vez que a espécie vive em grupo e se alimenta de espécies aquáticas. Não existe, de acordo com assessoria da corporação, registro de caso similar no perímetro urbano.