SHOPPINGS Liquidações no comércio voltam

no fim de semana em Campo Grande Confira algumas promoções em lojas

Os consumidores que conseguiram guardar algum dinheiro após a avalanche de contas de início de ano podem aproveitar mais um final de semana de liquidações. Os shoppings Bosque dos Ipês e Campo Grande realizam promoções em todas as lojas até domingo.

De hoje até o dia 13, o Bosque dos Ipês realiza a Liquidação Etiqueta Amarela, com promoções com em todas as lojas. Durante os três dias de liquidação, os valores do estacionamento também são reduzidos: R$ 1 para motos e R$ 2 para carros, nas três primeiras horas de permanência. Uma das opções mais aguardadas, a Saraiva traz grandes descontos em eletrônicos, com notebook Acer de R$ 2.799 por R$ 1.999, além de Box “As Crônicas de Gelo e Fogo – Game Of Thrones (5 vol)”, de R$ 197,90 por R$ 99,90. Para a volta as aulas das crianças, tem mochila da Marvel, de R$ 229,90 por R$ 99,90.

Na Zara, o destaque vai para as peças básicas, com t-shirts a partir de R$29, calçados a partir de R$ 59 e bolsas a R$ 79. No masculino e infantil os valores também começam em R$ 29. Na Hering, regata feminina de algodão, de R$39,99 por R$19,99 e shorts masculino de R$99,99 por R$59,99 e feminino, de R$139,99 por R$59,99. A TNG tem combos, com 03 polos por R$99,99.

No Shopping Campo Grande será realizado o tradicional Ponto Mix, com descontos de até 70% em inúmeras mercadorias.

A promoção deste ano traz uma novidade. Será oferecido 50% de desconto no ingresso dos filmes exibidos no Cinemark durante os três dias de liquidação. Para isso, basta apresentar a tela da promoção que estará disponível no aplicativo do Shopping Campo Grande. O download é gratuito e pode ser feito por meio da Play Store ou Apple Store.

Entre as opções, a loja Havanna, conhecida por seus doces de leite, alfajores, chocolates, entre outras guloseimas, traz desconto de 50% em seu Panettone, de R$ 71 por R$ 35,50. A loja Levi’s, que oferece ao cliente peças exclusivas trabalhadas em jeans, apresenta a calça jeans masculina de R$ 389,90 por R$ 159,90. Já a Hoover, marca que aposta na originalidade e personalidade para criar seus calçados, traz a sandália gladiadora com 73% de desconto, de R$ 219 por R$ 59.

BALANÇO

A pesquisa do Movimento do Comércio Varejista (MCV) realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), mostrou que dezembro foi o melhor para o comércio desde o ano de 2012. Foram registrados 122 pontos, 22 pontos acima do indicador de novembro, e 21 pontos superior a dezembro de 2015, seguindo a tendência de melhora apresentada desde o mês de setembro. “Apesar de todas as incertezas, embora a recuperação não esteja ocorrendo de forma rápida, é indiscutível que as condições gerais estão melhores. A expectativa de um dezembro superior ao que enfrentamos em 2015 por fim se concretizou”, analisa o economista-chefe da ACICG, Normann Kallmus.