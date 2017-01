POPULAÇÃO DE OLHO Leitor flagra equipes tapando buraco mesmo com chuva na Avenida Afonso Pena Por conta da forte chuva serviços foram interrompidos em seguida

Durante a tarde de hoje, leitor flagrou serviço tapa-buraco da Prefeitura de Campo Grande trabalhando debaixo de chuva na Avenida Afonso Pena.

A imagem foi enviada via WhatsApp ao Portal Correio do Estado. Questionada, assessoria de comunicação da prefeitura destacou que o serviço emergencial ocorreu mesmo com chuva para evitar acidentes, já que o buraco aberto era de grande proporção.

A prefeitura informou também que, caso seja necessário o buraco será recoberto. Por conta da forte chuva os serviços foram interrompidos logo em seguida.

