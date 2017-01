Alfredo Abrão Leilão do Bem de hospital

terá show de Jads e Jadson Serão leiloados 15 cavalos e 23 novilhas

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão realiza nesta quarta-feira (25) leilão beneficente em prol da unidade hospitalar. O evento é exclusivo para convidados e serão colocadas em disputa 15 cavalos quarto de milha e 23 novilhas.

Os animais, segundo o hospital, são da Fazenda Gruta Azul, Senepol +, Senepol Luar, Goud Senepol e ABC Senepol. Os criatórios doaram os animais para que o Leilão do Bem fosse realizado.

O evento contará, ainda, com show da dupla Jads e Jadson e todo o valor arrecadado com a venda dos animais será revertido para as ações do hospital de câncer.

O leilão acontece às 20 horas desta quarta-feira no Espaço Golden Class, na Avenida Mato Grosso, 5046. Presença pode ser confirmada no telefone 9 96282372.