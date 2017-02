OPORTUNIDADE Leilão de veículos apreendidos tem carros com lance a partir de R$ 300 Há também motos em condição de circulação com lance inicial de R$ 100

Leilão eletrônico de 100 veículos apreendidos tem carros com lance inicial de R$ 300 e motocicleta em condição de circulação a partir R$ 100. Edital com informações está publicado no Diário da Justiça de hoje.

Entre os veículos, há os que são destinados a utilização normal, podendo voltar a circular nas ruas, os de aproveitamento apenas das peças e os considerados sucatas inservíveis, tendo como fim processo de prensagem e peso dos materiais que os compõem.

Além dos automóveis, está disponível lotes com macacos hidráulicos e painéis de motos.

Verificação dos detalhes e lances podem ser feitos pelo site Via Leilões.

Entre os carros em condições de circulação, há Chevrolet Kadett ano 1992/93 com lance a partir de R$ 600. Já entre os que as sucatas podem ser aproveitadas, menor lance é para um Gol ano 1992, a partir de R$ 300.

Quanto as motocicletas, Honda Titan 2001/2001, em situação para circular com direito a documentação, lance começa em R$ 100.

Há ainda lote com três motocicletas, sendo duas Hondas CG 125 e uma Yamaha RDZ 125, com sucatas aproveitáveis, com lance inicial de R$ 300 pelos três veículos e outro lote com 39 motocicletas por R$ 200 o lance inicial, sendo todas sucatas inservíveis.

Leilão foi aberto hoje e lances podem ser feitos até o dia 8 de março. Para que haja arrematação, lote deverá permanecer por três minutos do último lance sem receber nova oferta.

Visitação para avaliação visual dos lotes poderá ser feita no período de 6 a 8 de março, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Não são permitidos manuseio, experimentação ou retirada de peças dos veículos.

Depois de homologação, arrematante terá o prazo de 48 horas para efetivar o pagamento.