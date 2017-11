Campo Grande Ladrões levam moto de casal e

abandonam outra furtada no lugar Na fuga, assaltantes também levaram os celulares das vítimas



Um casal teve a motocicleta roubada por dois bandidos armados na madrugada de hoje em Campo Grande. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motociclista, de 26 anos, e a carona, de 19 anos, seguiam para sua residência, na região do Loteamento Rancho Alegre II, quando foram abordados pela dupla, próximo à Rua Afluente.

Os assaltantes fugiram levando os celulares das vítimas e a moto, uma Yamaha XTZ 250, de cor azul, mas deixaram a moto que utilizaram para praticar o crime no local, uma Honda CB 300 de cor amarela.

Após fazer contato com a Polícia Militar para informar sobre o assalto, o casal descobriu que a Honda era produto de furto. O dono da moto foi comunicado pelos policiais sobre a localização do veículo e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

Ainda de acordo com informações policiais, cerca de cinco horas após o crime, policiais da Força Tática avistaram uma motocicleta, com as características da que foi roubada do casal no Loteamento Rancho Alegre II, trafegando em alta velocidade na região da saída pela Sidrolândia. Porém, ao perceber que estava sendo acompanhado, o piloto desceu o acostamento da BR-060 e abandonou a motocicleta. Buscas foram feitas pela região, mas o condutor da moto não foi localizado. A motocicleta, uma Yamaha Lander azul, foi apreendida e encaminhada à Depac, para posterior entrega ao proprietário.