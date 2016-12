CAMPO GRANDE Depois de furtar casa de idosa, ladrão foge de táxi com objetos no Coophamat Moradores suspeitaram do desconhecido e chamaram a Guarda Municipal

29 DEZ 2016

Depois de furtar a casa de uma idosa, de 76 anos, e tentar usar o serviço de táxi para fugir, Carlos Quevedo da Silva, de 26 anos, foi preso em flagrante, na manhã de hoje, na região do Bairro Coophamat, em Campo Grande.Além de eletroeletrônicos, ele também furtou vários alimentos da residência da vítima. Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Municipal, lotada na Base Lagoa, foi acionada por populares, relatando que um desconhecido estava andando pelo bairro com coisas envolvidas em panos e entrou em um táxi, o que consideraram atitude suspeita. Em rondas pela região, os guardas encontraram o veículo, onde Carlos estava a bordo. Ao ser questionado, ele disse que havia comprado os objetos e estava levado pra uma tia. Prontamente, os agentes da Guarda Municipal pediram para que o suspeito os levassem até o local onde teria supostamente comprado e, então, ele confessou que havia furtado. Quando voltaram para o domicílio alvo do crime, a proprietária ainda não tinha tomado ciência que havia sido furtada. Uma das portas da casa estava arrombada e o interior, revirado. A taxista relatou que estava no ponto de táxi quando foi acionada para “fazer uma corrida” pelo suspeito. Em seguida, o ladrão colocou os pertences da idosa no porta-malas. Encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia Civil, Carlos afirmou que tem ficha criminal extensa e que havia praticado o crime com outro rapaz, que não soube informar o nome. Na unidade, ele repetia que não ficaria preso, que “amanhã já estaria na rua”.

