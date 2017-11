Jóquei Clube Ladrão escala muro de 3 metros e furta fios de energia de residência Foram levados 80 metros de fios

Uma residência foi invadida por um ladrão, no bairo Jóquei Clube, em Campo Grande. O criminoso escalou o muro da casa, que tem mais de três metros de altura, e furtou cerca de 80 metros de fios de energia elétrica.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela proprietária, o imóvel estava fechado, pois está para alugar. Hoje pela manhã ela foi até lá e percebeu que o local estava sem energia. Conforme boletim, o ladrão escalou o muro e interrompeu o fornecimento de energia elétrica na caixa do relógio aferidor.

Depois retirou os espelhos das tomadas e desconectou as torneiras da parte externa do imóvel, deixando os espelhos e as torneiras jogados no chão da residência. Não houve arrombamentos no local, mas o bandido furtou 80 metros de fio de 10 milímetros puxando-os das caixas das tomadas e interruptores.

Na casa não há monitoramento, por isso a polícia tentará localizar imagens de câmeras de segurança dos vizinhos para identificar o suspeito. Até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso.