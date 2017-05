Flagrante Ladrão é preso após roubar caminhonete e trocar tiros com Batalhão de Choque Durante a ação, criminosos roubaram também joias e bolsa

Gustavo Henrique Souza da Silva, 20 anos, foi preso ontem à noite depois de roubar caminhonete de casal na Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Durante a fuga, ele trocou tiros com equipe do Batalhão da Polícia Militar de Choque (BPChoque) e colidiu em poste de iluminação pública no Jardim das Cerejeiras.

Consta em boletim de ocorrência que por volta de 19h20, casal que estava em caminhonete S10 chegava em pizzaria quando foi abordado por Gustavo e um comparsa, ambos armados.

Um dos bandidos se aproximou do condutor de 31 anos e disse: “perdeu”. Em seguida, roubou a corrente e a pulseira da vítima. Também tomou a chave do veículo, enquanto o comparsa subtraiu a bolsa da mulher, de 28 anos. A dupla então fugiu pela Rua 15 de Novembro.

Polícia foi acionada e militares do BPChoque se depararam com o veículo durante ronda na Avenida Marquês de Herval, Bairro Nova Lima. Policiais deram ordem de parada ao condutor, que não respeitou e fugiu em alta velocidade.

Equipe deu início a perseguição e os marginais que estavam na caminhonete atiraram contra os militares, que revidaram e atiraram contra a S10. Um dos disparos atingiu o vidro traseiro do veículo e bandidos jogaram a arma na rua.

Mais adiante, no cruzamento das ruas Nelson Abraão Lemos e Professor Hugo Mieli, Bairro Jardim das Cerejeiras, condutor perdeu controle da direção do veículo e colidiu contra poste de iluminação pública. Gustavo foi preso e flagrante e levado para delegacia. Já o comparsa conseguiu fugir.