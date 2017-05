CAMPO GRANDE Ladrão aborda vítima e diz

'passa o celular ou o que tiver' Suspeito estava em uma moto com comparsa

Um homem de 35 anos foi vítima de roubo na noite de ontem (4) enquanto caminhava por rua da Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

Bandido, armado com arma de fogo, desceu de uma motocicleta e abordou a vítima. Com violência, o ladrão gritou “passa o celular ou o que tiver”. Como não estava com o aparelho, o rapaz entregou a carteira, conforme o registro policial.

Depois de pegar o objeto da vítima, suspeito retornou para a moto e com o comparsa fugiram. Caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. Até a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso.