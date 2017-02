CAMPO GRANDE Laboratório central recebe supermáquina que processa 180 exames por hora Prefeitura estima que sejam realizadas mais de 30 mil análises por mês

O Laboratório Central (Labcen) da Secretaria da Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) recebeu, nesta semana, equipamento capaz de realizar 180 testes diferentes por hora. A expectativa é de que sejam realizadas mais de 30 mil análises por mês.

O equipamento italiano é capaz de obter resultados simultâneos para exames como HIV, HSV, hepatites A B e C, exames pré-natais da linha torch (toxoplasmose, rubéola, citomegalovirus e herpes), além de clamídia, sífilis e HTLV.

O equipamento entrará em funcionamento por meio de comodato, assim que todos os farmacêuticos bioquímicos designados para operar a máquina sejam treinados e capacitados pela empresa fornecedora. A partir de então, o município compra os kits necessários para a realização dos exames.

Foi necessário usar guincho para colocar máquina

Por conta do tamanho e do peso do equipamento, foi necessário interditar parte da Rua Calógeras para que um caminhão guincho içasse a caixa e a instalasse no primeiro andar do Labcen. Todas as despesas de instalação e assistência técnica são por conta da empresa fornecedora do aparelho.