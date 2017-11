TCE-MS Kayatt e Monteiro são empossados

em sessão especial Reunião também serviu para oficializar nome de Chadid como diretor

da ESCOEX

O ex-deputado Flávio Kayatt e o ex-secretário de Fazenda do governo, Márcio Monteiro tomaram posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, na tarde de ontem (13).

Em sessão especial, na sede do TCE, os conselheiros assumiram o cargo. A reunião cumpriu com todas as formalidades legais.

Flávio Kayatt renunciou ao mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), e Márcio Monteiro deixou o cargo de secretário estadual de Fazenda e renunciou também ao mandato de deputado federal.

Participaram da sessão os conselheiros Ronaldo Chadid, vice-presidente do TCE-MS, Iran Coelho das Neves, corregedor geral, Jerson Domingos, o procurador Geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, o procurador Geral Adjunto do MPC, José Aêdo Camilo, os auditores do corpo especial e conselheiros substitutos, Patrícia Sarmento, Leandro Lobo e Célio Lima. O ato de posse foi acompanhado ainda pela conselheira aposentada Marisa Serrano, familiares dos novo conselheiros e diretores da Corte de Contas.

Durante a sessão fechada, de acordo com assessoria do TCE, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves, destacou o trabalho e a experiência que os novos conselheiros têm na história política do Estado bem como na gestão pública além de chegarem para assumir uma nova missão.

“Após conversarmos com os conselheiros Márcio Monteiro e Flávio Kayatt, ao invés de fazermos algo solene que ostente e demonstrando simplicidade, resolvemos fazer uma cerimônia de posse mais simples, em respeito ao momento de crise em que vive a sociedade. O que nos deixou ainda mais orgulhosos, pela modéstia dos novos conselheiros”.

O presidente ainda acrescentou: “Ambos os conselheiros estão vindo para engrandecer ainda mais o trabalho em nosso Tribunal de Contas trabalhando em harmonia com os demais Poderes, nos fortalecendo e procurar obter com resultados concretos, com efetividade e é assim que nós temos feito no TCE-MS”.

A indicação de Kayatt e de Monteiro foram feitas pela governador, Reinaldo Azambuja (PSDB). O ex-deputado vai ocupar a vaga da conselheira Marisa Serrano, enquanto que Monteiro substitui o conselheiro aposentado José Ricardo Pereira Cabral.

Mesmo sendo indicação do Executivo, os dois novos conselheiros tiveram de se submeter a votação em plenário, na Assembleia Legislativa. Os deputados votaram unânime a favor dos nomes.

Além das posses, a sessão serviu também para o presidente Waldir Neves oficializar o nome do vice-presidente, conselheiro Ronaldo Chadid como diretor geral da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX) do TCE-MS, função que anteriormente estava na responsabilidade da conselheira aposentada Marisa Serrano.