CAMPO GRANDE Justiça do Trabalho retorna

atendimento hoje em novo prédio Além do local, horário de expediente também foi alterado

A Justiça do Trabalho inicia atendimento ao público deste ano, hoje, em novo endereço e horário diferenciado. As sete Varas do Trabalho de Campo Grande foram transferidas para imóvel próprio na Rua Jornalista Belizário Lima, 418, e a orientação é que quem tiver recebido intimação judicial para audiências no endereço antigo deve se dirigir ao novo prédio.

O novo ambiente conta com novos sistemas de monitoramento eletrônico e controle de acesso ao Fórum Trabalhista. A ideia é garantir a segurança. Conforme o setor de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), as partes nos processos: testemunhas, advogados e população em geral devem levar um documento com foto e o CPF para fazer o cadastro de identificação que vai permitir o acesso ao prédio. Cada pessoa receberá diariamente um cartão eletrônico que deverá ser devolvido ao deixar o local.

“O objetivo é fiscalizar todos que entram no Fórum Trabalhista porque nós estamos preocupados com a segurança dos trabalhadores, empresários, magistrados, servidores e advogados que atuam na Justiça do Trabalho”, explica o Presidente do TRT/MS, Desembargador João de Deus Gomes de Souza.

NOVO HORÁRIO

O horário de funcionamento da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul também teve alteração. O expediente interno é das 8h às 17h, período em que as audiências poderão ser realizadas nas Varas do Trabalho da Capital e do interior. Já o atendimento ao público permanece das 11h às 17h.

O prédio foi reformado entre janeiro e outubro do ano passado. O antigo imóvel era alugado e não comportava mais o crescimento da população e dos processos trabalhistas. Além de proporcionar economia de R$ 40 mil com aluguel, a sede própria é 40% maior que a anterior.