DRAMA Justiça decide e Estado tem 30 dias para implantar balão em homem de 300 quilos Advogado se sensibilizou com reportagem do Portal Correio do Estado

O estado de Mato Grosso do Sul tem 30 dias para realizar a colocação do balão intragástrico em Fabiano Ferreira, de 36 anos, que pesa 300 quilos e sofre de erisipela - doença infecciosa aguda, caracterizada por uma inflamação da pele. Há pelo menos cinco anos na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar a cirurgia do estômago, consequentemente perder peso e, então, poder operar a perna afetada, o drama do confeiteiro que teve que largar o trabalho para cuidar da saúde está prestes a terminar.

A informação foi repassada pelo advogado Rafael Dauria, que se sensibilizou com o caso publicado no Portal Correio do Estado e pegou a causa gratuitamente. Ele acionou a Justiça para que o problema fosse resolvido o mais breve possível.

Na primeira quinzena de dezembro do ano passado, logo que o caso foi noticiado, além de Rafael, o médico endoscopista Thiago Alonso Domingos também leu a reportagem e se sensibilizou com Fabiano e resolveu ajudar.

A partir daí, a comoção tomou proporção maior e mais pessoas se dispuseram a acelerar o processo de “cura” do confeiteiro. “A demora foi em razão de termos que conseguir um laudo de um cirurgião atestando que o Fabiano não poderia ser operado. Depois de um tempo conseguimos um laudo do médico Francisco Gomes, cirurgião bariátrico que atua na Santa Casa junto com Thiago. Posteriormente juntamos os documentos com ajuda mútua das advogadas Letícia Medeiros e Maria Sílvia, que me auxiliaram a conversar com assessoria do juiz Alexandre Branco, que também demonstraram total sensibilidade com a situação do Fabiano e também demonstraram total receptividade diante do processo dele”, alegou o advogado.

Agora, o processo entre aquisição do material necessário e a colocação deve durar no máximo 30 dias. O balão custa em torno de R$ 10 mil a R$ 12 mil e será pago pelo poder público.

INTERNADO

Internado desde o dia 19 de dezembro na Santa Casa de Campo Grande, Fabiano só deve sair de lá com o balão intragástrico. Sendo assim, a casa onde ele morava de aluguel, no Bairro Los Angeles, em Campo Grande, teve que ser devolvida.

Durante o período de internação, exames apontaram que um dos rins de Fabiano estava parado por cinco dias e o intestino por 10 dias. Além disso, foi detectada grave anemia e ele teve que usar oito bolsas de sangue.

No dia da internação, para retirar o homem da casa e transportá-lo até a unidade hospitalar foram acionadas três viaturas do Corpo de Bombeiros e necessária ajuda de seis militares. Com a perna cada dia maior, Fabiano aguarda o equipamento que lhe fará perder perder cerca de 90 quilos e estar apto para realizar cirurgia na perna.