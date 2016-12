Investigação Justiça concede habeas corpus e diretora da Omep e responsável por creche são soltas Maria Aparecida Salmaze foi afastada da Omep e não pode falar com filho

Justiça concedeu habeas corpus para a presidente da Organização Mundial pela Educação Pré-Escolar (Omep), Maria Apacecida Salmaze, e para Kelly Ribeiro Pereira, responsável pela creche Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Elas estavam presas desde terça-feira (13) por suspeita de participarem de esquema de desvio de dinheiro nos convênios da Omep e Seleta com a prefeitura de Campo Grande.

Advogado que representa Maria Aparecida, Laudson Ortiz, disse ao Portal Correio do Estado que habeas corpus foi concedido pelo desembargador Ruy Celso Barbosa Florence na tarde de hoje.

Magistrado também determinou afastamento temporário de Maria Aparecida da direção da Omep enquanto durarem as investigações e ela também não se aproximar de um dos filhos, que também está sendo investigado.

Ana Cláudia Pereira da Silva, diretora de recursos humanos da Seleta, continua presa. Prisão temporária termina no domingo (18).

CONVÊNIO EXTINTO

Justiça determinou ontem a suspensão imediata dos convênios firmados pela Prefeitura de Campo Grande com a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária e com a Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (Omep) e a proibição de repasses de qualquer valor as entidades.

Prefeitura de Campo Grande informou que demitirá os cerca de 4,3 mil funcionários da entidade e irá encerrar as atividades nos Centros de Educação Infantil (Ceinfs), Centros de Referência de Assistência Social (Cras), escolas municipais, Centros de Convivência de Idosos (CCI), Centro de Múltiplo Uso, Centro de Formação Profissional, Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e medidas sócio-educativas na segunda-feira (19).

Investigações do MPE apontaram indícios de desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito, em esquema que movimentou R$ 26,5 milhões entre 2011 e 2015.