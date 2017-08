FALSIDADE IDEOLÓGICA Justiça anula RG de homem que mudou nome por conta própria Ele considerava "Elio" depreciativo e alterou para "Elson"

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou cancelamento da segunda certidão de nascimento e outros documentos de homem que mudou o primeiro nome de “Élio” para “Elson” por conta própria. A sentença é da 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Capital.

À Justiça, o homem explicou ter perdido os documentos pessoais em 1979. Na ocasião, ele pediu nova certidão de nascimento e, acreditando que não haveria nenhum problema, alterou o nome para Elson porque considerava “Élio” depreciativo.

Com esta nova certidão ele casou e registrou os dois filhos.

Representantes do Ministério Público entraram com ação solicitando anulação do novo registro de nascimento. Élio foi condenado por falsidade ideológica e teve de alterar o nome nos documentos.