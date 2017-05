DANÇA DAS CADEIRAS Juiz substituto que atuava em Corumbá julgará o caso de André Puccinelli Titular da Vara, juiz Odilon de Oliveira, reconheceu que estava impedido

O juiz Fábio Luparelli, que estava em Corumbá, será o responsável por julgar o ex-governador André Puccinelli (PMDB) no processo da Lama Asfáltica. O magistrado é substituto do titular da 3ª Vara Federal da Capital, juiz Odilon de Oliveira. que se declarou impedido e optou em não ‘se envolver’ no caso. “Eu posso reconhecer que estou impedido de julgar e foi isso que fiz”, disse.

Como o titular renunciou, a Justiça determinou que o substituto ficasse responsável em julgar o processo, porém Fábio Luparelli estava de férias quando aconteceu a condução coercitiva de André Puccinelli e, por essa razão, a juíza Monique Marchioli Leite julgou temporariamente o ex-governador, determinando, na última quinta-feira (11), o pagamento de fiança no valor de R$ 1 milhão.

O prazo para o pagamento da fiança terminou ontem, às 18 horas, e a defesa do ex-governador, advogado Renê Siufi, havia pedido prorrogação. Pouco antes de acabar o prazo, o magistrado substituto, que estava de férias, voltou e assumiu o processo que estava nas mãos da juíza Monique.

Fábio Luparelli, por sua vez, acatou o pedido de Renê Siufi e prorrogou o prazo para o pagamento da fiança para mais cinco dias úteis, a contar de hoje. Sendo assim, Puccinelli tem até o dia 22 de maio, próxima segunda-feira, às 18 horas, para pagar o valor, sob risco de ir para a cadeia.

Juíza substituta

Monique Marchioli Leite julgou o caso do ex-governador André Puccinelli na 4ª fase da Lama Asfáltica, pois no fim de 2014 foi a responsável pelo processo na 2ª fase da operação.

Na época, a magistrada determinou prisão preventiva de oito dos 15 presos na ação, dentre elas, do empresário João Amorim, do ex-deputado federal e ex-secretário Edson Giroto e da esposa dele, Rachel Giroto, da filha de João Amorim, Ana Paula Amorim Dolzan, do empresário do interior de São Paulo, Flávio Henrique Garcia, da secretária e sócia de Amorim, Elza Cristina Araújo, do ex-diretor da Agesul, Wilson Roberto Mariano de Oliveira e da filha dele Mariane Mariano de Oliveira.

Após as determinações das prisões, Monique foi transferida para o interior do Estado e quem assumiu a substituição da 3ª Vara Federal da Capital foi o juiz Fábio Luparelli, que até então atuava em Corumbá. “Ele deve permanecer julgando o caso até o fim”, finalizou Odilon de Oliveira.