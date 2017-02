CAMPO GRANDE Juiz marca interrogatório de PRF acusado de matar empresário para abril Adriano Correia foi morto a tiros após discussão no trânsito em dezembro

Primeira audiência do caso do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, 46 anos, acusado de matar o empresário Adriano Correia do Nascimento, 33, foi marcada para o dia 5 de abril. Policial será interrogado no dia 12 do mesmo mês.

Designação foi feita pelo juiz titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Oliveira.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na primeira audiência serão ouvidas as testemunhas de acusação, a partir das 13h40.

Já as testemunhas de defesa prestarão depoimento no mesmo dia do interrogatório de Moon.

CASO

O caso ocorreu na Avenida Presidente Ernesto Geisel, entre a Rua 26 de Agosto e a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no dia 31 de dezembro do ano passado, depois de discussão no trânsito. Adriano foi atingido por cinco disparos, segundo a perícia. Ele sofreu duas perfurações no tórax, uma na costela e outra no braço direito.

O crime aconteceu enquanto vítima e dois familiares retornavam de uma casa noturna onde foram comemorar aniversário.

Informações da Polícia Civil apontam que Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes.

A assessoria da PRF em Mato Grosso do Sul afirmou que, na versão do policial preso em flagrante, ele teria tentado abordar a caminhonete Toyota Hilux conduzida por Adriano Correia, que teria desobedecido e avançado com o veículo na direção do agente. Diante da ocorrência, o policial, que dirigia uma Mitsubishi Pajero, teria perseguido a vítima e efetuado os disparos em seguida.

Policial foi indiciado pela Polícia Civil por cometer crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e por duas tentativas de homicídio.