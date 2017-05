dor em família Juiz decide situação de motorista

que causou acidente com morte Condutor de 25 anos bateu em carro e tentava fugir do local

Justiça decidirá hoje o futuro de Sérgio Augusto Barbosa Xavier, de 25 anos, que se envolveu em dois acidentes de trânsito, em Campo Grande, um deles resultando na morte do filho de oito meses de idade.

Ele deve ser apresentado nesta segunda-feira a um juiz criminal, para audiência de custódia.

O magistrado é quem decidirá se mantém ou não a prisão de flagrante, lavrada na madrugada de ontem.

De acordo com informações da família, o rapaz ficou preso na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do Centro desde o acidente. A tia da mãe do bebê, Lyana Rocha, 46 anos, disse ao Correio do Estado que o delegado plantonista da Depac informou que Sérgio ficará na delegacia até hoje.

O velório do bebê aconteceu ontem e a mãe, que estava no carro e chegou a passar por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, acompanhou. O pai não foi liberado da prisão.

