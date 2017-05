Audiência de custódia Juiz concede liberdade e pai de bebê morto em acidente terá que pagar R$ 4.685 Após efetuar o pagamento, Sérgio poderá ser solto a qualquer momento

Juiz plantonista Francisco Vieira de Andrade Neto concedeu liberdade provisória ao entregador Sérgio Augusto Barbosa Xavier Junior, 25 anos, e arbitrou, a título de fiança, pagamento de R$ 4.685,00, o que equivale a cinco salários mínimos. Audiência de custódia aconteceu hoje, às 8h50, no Fórum de Campo Grande. Depois de pagar a fiança, Sérgio poderá ser solto a qualquer momento.

O entregador foi preso depois de se envolver em dois acidentes na madrugada de domingo (7). Conforme divulgado pela polícia, ele estava embriagado e conduzia veículo pelo Bairro Santo Amaro, quando colidiu em carro e fugiu. O condutor do outro veículo, identificado como Vitor Obede Coelho Vieira, 44 anos, que também estaria embriagado, perseguiu Sérgio.

Durante a fuga, o entregador invadiu a contramão e colidiu de frente com terceiro veículo. Em razão da colisão, filho do condutor, Sérgio Augusto Barbosa Xavier Neto, de 8 meses, que estava no banco da frente, no colo da mãe, de 24 anos, foi arremessado contra o parabrisa e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da criança também teve ferimento, foi socorrido, levado para Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Além da esposa de Sérgio, a filha do casal, de 9 anos, também estava no veículo.

Outro Condutor

Vitor, que apresentava sinais de embriaguez também foi preso e participou nesta manhã de audiência de custódia. Na ocasião, magistrado concedeu liberdade provisória mediante pagamento de R$ 937,00, o que corresponde a um salário mínimo.