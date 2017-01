NEGARAM O CRIME Jovens são presos com carga de drogas avaliada em mais de R$ 33 mil Segundo delegado, entorpecentes abasteceriam o bairro Moreninhas

Três jovens, com idades entre 18 e 21 anos, foram presos, na segunda-feira (16), depois de serem flagrados com 3,4 quilogramas de cocaína e 1,6 kg de maconha — carga avaliada em mais de R$ 33 mil. Eles estavam em residência no bairro Nova Jerusalém, em Campo Grande, quando foram encontrados pela polícia e negaram o crime.

O delegado João Paulo Sartori, da Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denar), explicou que os policiais chegaram até a casa depois de investigação e prenderam Tiago Costa Pereira, Gabriel Prudêncio de Moura e Lucas Cavalheiro da Silva.

Depois de revistas no local, foram encontrados três tabletes de cocaína e dois de maconha dentro do forno. Também foram apreendidos alguns papelotes de cocaína. Segundo a polícia, o valor estimado é de R$ 50 cada.

Sartori pontuou que os entorpecentes abasteceriam região do bairro Moreninhas.

Na delegacia, Lucas disse ser apenas usuário de drogas. Tiago alegou ter sido preso por engano e Gabriel relatou que estava passeando com cachorro, quando foi abordado pelos policiais.

Os três já tinham sido presos em ocasião anterior, sendo que Lucas tem mais de 20 passagens pela polícia por roubo e furto. Eles serão indiciados por tráfico de drogas.