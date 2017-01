Parque das Nações Jovens reúnem-se na Capital

para rezar no primeiro dia do ano

Nada de roupa branca ou pé direito. Para alguns jovens católicos o melhor jeito de começar 2017 é rezando. Em Campo Grande, eles vão se reunir às 15h, no Parque das Nações Indígenas (próximo ao lago), para um momento de oração do terço. A iniciativa acontece em diversas cidades do País, com mais de 300 grupos confirmados pela internet.

“Será feito um terço Mariano com intenção especial de consagração do nosso ano a Maria”, explica um dos organizadores da ação na Capital, o auxiliar administrativo Miguel Andrade, de 21 anos, lembrando que a ação é aberta para quem quiser participar. A proposta surgiu nas redes sociais e ganhou repercussão após postagem do missionário Católico Hugo Santos de Maria, convocando a juventude para consagrar o Brasil a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. A ideia é inspirada na instituição feita pela Igreja Católica do “Ano Mariano”, como celebração dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima.

O advogado Eduardo Redó, de 23 anos, explica que o terço é uma ação concreta de fé, pedindo intercessão de Maria. “Consagrar o ano a ela (Maria) significa entregar tudo nas mãos da Mãe do Filho de Deus. Confiando que ela vai, como nas bodas de Caná, reconhecer nossas necessidades e interceder junto à Santíssima Trindade em nosso favor”, frisa.

Sobre abrir mão do descanso no primeiro dia do ano para ir rezar com os amigos, os jovens não tem dúvida de que vale a pena. “Maria nos ensina como devemos seguir os mandamentos de seu filho Jesus Cristo. Não é fácil, mas vale muito a pena”, afirma Miguel.

Eduardo ainda ressalta que a oração precisa fazer parte da vida do cristão em todos os momentos e, sendo assim, o convite é para que todos façam suas orações, independente de irem ou não ao Parque. “Deus tem que ser, para o cristão, a razão de todas as coisas. Começar o ano rezando um terço, meditando a vida de Jesus, significa colocar Ele na frente de todas as coisas e, assim, confiar que Ele vai fazer o melhor. Que mesmo quando a situação for ruim, sabemos que Ele vai nos ajudar”, frisa.

O evento criado nas redes sociais pode ser acessado pelo link: https://www.facebook.com/events/1042474395862334/