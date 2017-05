IMPRUDÊNCIA Acidente entre carros e moto deixa dois feridos na Avenida Calógeras Depois de ultrapassagem, condutor de veículo atingiu motocicleta

Dois jovens ficaram feridos em acidente de moto na Avenida Calógeras na manhã de hoje. O condutor Pegeout 306 bateu em Hb20, fechou moto Falcon e fugiu sem prestar socorro as vítimas.

Após a ultrapassagem, o motorista do Pegeout bateu na moto. Os dois jovens que estavam na Falcon caíram e se machucaram. Com a batida, o capacete de ambos foi lançado no asfalto.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, o rapaz que pilotava a moto estava consciente, porém desorientado e com maxilar e cabeça cortados.

A idosa de 74 anos, Sizuco Kobashigawa, que conduzia HB20, saía do Mercado do Produtor, e ao entrar na avenida, foi surpreendida pelo motorista em alta velocidade. O jovem parou em frente ao carro de Sizuco, tirou foto do HB20 e fugiu. Apesar de ter sido fechada, ela não se machucou.

Testemunhas anotaram a placa do veículo do fugitivo. A perícia foi até o local do acidente e apura as circunstâncias.