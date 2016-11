ESTAVAM DE MOTO Jovens assaltam mulher em ponto de

ônibus perto do hospital do câncer Bandidos chegaram de moto Titan, de cor escura

Mulher de 43 anos aguardava o ônibus na Rua Charlote, no Jardim Aero Rancho, quando foi roubada por duas pessoas que estavam em moto Titan, de cor escura. O local onde ela estava fica atrás do Hospital do Câncer de Barretos, unidade de Campo Grande.

O assalto aconteceu perto do meio-dia. Os bandidos, que segundo a vítima aparentavam ser menores de idade, colocaram a mão na cintura insinuando estarem armados.

Com medo, ela entregou a bolsa com seus pertences e não reagiu. Os assaltantes aceleraram a moto e fugiram pela Rua Cajazeiras, sentido bairro Centenário. Não houve tempo para anotar a placa do veículo.Testemunhas relataram que os suspeitos eram magros e morenos.

O delegado Giulliano Carvalho Biacio, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, registrou a ocorrência como roubo. A vítima comunicou diretamente a Polícia Civil e não ligou no 190, da Polícia Militar. Agora haverá investigação para tentar identificar os ladrões.