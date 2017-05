Por R$ 10 Jovem vai vender droga em festa

e acaba preso pela Polícia Militar Em ronda, suspeito foi encontrado na Avenida das Bandeiras

Policiais militares encontraram jovem de 18 anos no começo da madrugada de hoje com várias porções de maconha que seriam vendidas em uma festa em Campo Grande. A viatura fazia ronda no Jardim Nhanha e encontrou o suspeito dentro de um carro Uno, que estava estacionado na Rua das Bandeiras.

No veículo estavam duas pessoas e nas buscas, os PMs encontraram as porções escondidas no banco de trás. Um dos suspeitos confirmou que a droga era dele e pretendia vendê-la por R$ 10 na região do Jardim Nhanha e também em uma festa, que era dada em outro bairro da Capital.

A droga foi levada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e o suspeito acabou detido, sendo levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

A delegada Marina Lemos Monteiro Conceição registrou a ocorrência como tráfico de drogas. A polícia deve investigar a origem da maconha.