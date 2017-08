JARDIM ITAMARACÁ Jovem socorre irmão ferido com

três tiros, mas ele morre em UPA Vítima deu entrada na unidade já sem vida, constatou médica

Elizeu Cordeiro Neto, de 19 anos, morreu depois de ser atingido com três tiros no fim da manhã de hoje, por volta das 11h45, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Irmão do rapaz tentou socorrê-lo, mas de acordo com médica, Elizeu chegou na unidade de saúde já sem vida.

Conforme o boletim de ocorrência, irmão do jovem estava em casa quando recebeu informação que Elizeu estava na casa de um amigo ingerindo bebida alcoólica e estava alterado. Ele então pegou um veículo emprestado e foi ao local onde irmão estava para buscá-lo.

Chegando lá, rapaz viu o irmão em frente da residência do suposto amigo e quando desceu do automóvel e atravessou o portão de uma segunda casa, ouviu os tiros. Aos agentes da Polícia Militar, o jovem disse que após o irmão ser ferido, viu uma Saveiro de cor branca passar em alta velocidade.

Elizeu foi socorrido pelo irmão e lavado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) no Bairro Universitário, mas médica plantonista relatou que vítima já estava sem vida.

Militares realizaram buscas no bairro para identificar o veículo suspeito, mas não foi encontrado. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) na Vila Piratininga e será investigado.