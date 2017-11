18 anos Jovem se despede de amigos pelo Instagram e salta de precipício Caso ocorreu no fim da manhã de hoje, na cachoeira do Inferninho

O adeus pelo Instagran foi o primeiro aviso de que a tarde de hoje seria triste para amigos e familiares de Aline Machado de Souza, 18 anos. A jovem estudante morreu ao saltar do precípicio na cachoeira do Inferninho, na saída para Rochedo, em Campo Grande.

Era por volta das 11h30, ela vestia uma calça jeans azul e blusa preta, além de sapatilhas, quando desceu no carro na entrada da cachoeira, se posicionou em frente ao precipício e pulou.

No momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros fazia um treinamento no local, um sargento que participava chegou a ver parte da queda da moça, conta o registro feito pela polícia sobre o caso.

Uma equipe dos Bombeiros com melhor estrutura para resgate foi chamada, já que o local tem cerca de 30 metros, e prestou o socorro à jovem. O corpo de Aline já foi retirado sem vida da cachoeira.

Pouco antes do resgate, uma moça chegou ao local procurando por Aline. A jovem disse que viu uma postagem da amiga no Instagram e saiu a procura dela. No texto, Aline se despedia dos amigos.

Aline era estudante do curso de publicidade, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Ela também participava do grupo de teatro Casa. No Facebook foi descrita por um amigo como "a menina que sorria com os olhos".

"Mesmo que a vida tenha perdido o sentido pra você, nós vamos lembrar do teu sorriso e sentir o seu amor e fazer disso motivo para viver, para lutar, para enfrentar a vida. Mesmo que as vezes a gente não entenda muito bem os motivos dessa partida tão trágica, a gente vai tentar se perdoar e começar um trabalho para que isso não vire uma epidemia", escreveu um amigo no perfil da jovem.