Campo Grande Jovem que sofreu acidente após sair de festa, morre quatro dias depois no hospital Rapaz voltava para casa com moto emprestada

Wander Matheus Ferreira Gomes, de 18 anos, morreu após ficar quatro dias internado na Santa Casa, depois de sofrer acidente no último domingo (20) ao sair de festa, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wander estava na festa de um amigo onde ingeriu bebida alcoólica. Conforme informações, vítima chegou a dormir um pouco na casa do amigo, mas logo em seguida decidiu ir embora em uma moto, que pegou emprestada do vizinho.

As causas do acidente não foram divulgadas pela polícia. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro e será investigado.