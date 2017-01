CRIANÇA ENTRE OS FERIDOS Jovem morto em acidente

era tatuador e tinha 19 anos Motorista da Parati e filho de três anos foram socorridos graves

Aos 19 anos, Pedro Bones de Paula, teve interrompido o sonho de ter estúdio próprio para tatuagens e tornar-se profissional reconhecido. O jovem morreu em acidente de trânsito entre caminhão e Parati, ontem (22), por volta das 16h, na BR-163, em frente à Cidade das Abelhas, na saída para São Paulo, em Campo Grande. Pedro era passageiro da Parati e morreu no local. O motorista, de 24 anos, transportava também o filho, de três anos, e ambos tiveram graves ferimentos.

De acordo com registro policial, o motorista do caminhão com placas de Sorriso (MT), de 58 anos, invadiu a pista contrária por onde seguia o automóvel e ambos bateram de frente. O caminhoneiro seguia com destino ao distrito de Anhanduí e teria feito a manobra ao desviar de outro veículo de carga que estava à frente e freou de repente. No caminhão, estava casal, sendo mulher de 26 anos e homem de 31. Apenas a jovem sofreu ferimento nos pés.

Sobre os ocupantes da Parati, o condutor e o filho que era levado no banco de trás, sem cadeirinha recomendada para a idade, tiveram graves ferimentos e foram encaminhados à Santa Casa. Pedro estava ao lado do motorista do carro e, com a violência do impacto, morreu no local.

A assessoria de comunicação do hospital informou na manhã de hoje que o paciente de 24 anos sofreu múltiplas fraturas e esperava por cirurgias. O estado de saúde do menino era estável e ele seria acompanhado por especialistas para avaliação torácica.

LAMENTAÇÃO

No Facebook, amigos e familiares lamentam a morte de Pedro e falam sobre o sonho do rapaz em tornar-se tatuador renomado, dono de estúdio. Em publicações, imagens mostram alguns trabalhos que Pedro fazia em casa.