VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO Jovem morto após furar sinal não

tinha CNH e poderia ter bebido Vítima foi identificada como Júlio César Ângelo, 21 anos

Condutor de motocicleta que morreu depois de atravessar no sinal vermelho foi identificado como Júlio César Ângelo, 21 anos. Segundo informações da polícia, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a suspeita é que estava embriagado. O acidente envolveu ônibus de transporte coletivo e aconteceu por volta das 5h40min de hoje, no cruzamento entre as ruas Calógeras e 26 de agosto, no Centro de Campo Grande.

De acordo com o tenente-coronel Renato Tolentino, comandante do Batalhão de Policia Militar de Trânsito (BPtran), relatório de socorro do Corpo de Bombeiros aponta que Júlio exalava cheiro de bebida alcoólica. Ele não portava documento de identificação e depois de ser reconhecido pela mãe no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), foi constatado que não tinha permissão para conduzir motocicleta.

Ainda de acordo com informações, a motocicleta Titan que Júlio conduzia havia sido comprada pela pai há poucos dias. Delegado de polícia que registrou a ocorrência requisitou ao Imol exame específico para comprovar o estado de embriaguez no condutor.

COLISÃO

Amigo da vítima, que estava na garupa da motocicleta, contou para socorristas que seguiam pela Calógeras e recém o semáforo havia fechado, mas acreditando que daria tempo de atravessar o cruzamento, Júlio acelerou. Na batida, o motociclista foi parar debaixo do ônibus e morreu na hora. Apesar disso, bombeiros tentaram reanimá-lo, porém não houve resultado.

O amigo conseguiu saltar ao perceber que o acidente aconteceria e sofreu somente escoriações em um lado dos cotovelos.