DUPLA EM MOTO Jovem morre e outro é ferido a

tiros em bairro de Campo Grande Motorista que socorria vítimas bateu o carro no caminho do hospital

Começo da madrugada de hoje foi violenta em Campo Grande. No mesmo episódio, uma pessoa foi assassinada e outra ferida a tiros por volta da 0h20min. O crime aconteceu na Avenida das Bandeiras, nas imediações do Bairro Nhanhá. Vitor Hugo Gomes Fernandes, 20 anos, foi atingido no lado esquerdo do tórax e morreu nada Santa Casa. O outro rapaz levou tiro na região da virilha e segue internado.

De acordo com Boletim de Ocorrências, não há informações sobre a circunstância, autoria ou motivação para o crime. Policiais militares foram chamados quando as vítimas já estavam no hospital. O rapaz sobrevivente declarou que desconhece autores e que estava acompanhado de Vitor em via pública quando dois homens passaram de moto atirando.

As duas vítimas eram socorridas por terceiros em carro Golf quando o motorista acabou se envolvendo em acidente no cruzamento entre as ruas Marechal Rondon e 14 de julho. O trajeto ao hospital teve que ser continuado por voluntário. No entanto, Vitor não resistiu ao ferimento e o outro rapaz permanece sob cuidados médicos. O caso está sob investigação.