ACABOU PRESO Jovem manuseia arma de fogo e dá

tiro acidental no pescoço do primo Depois do disparo, ele entregou o revólver para conhecidos do bairro

1 JAN 2017 Por MARESSA MENDONÇA 11h:30

Jovem de 18 anos ficou ferido depois de ser atingido por tiro no pescoço, na manhã de hoje, no Núcleo Industrial em Campo Grande. O disparo foi feito pelo primo da vítima, 22, que alegou ter sido acidental. Por volta de 6h, José Carlos Cavalcante Leal manipulava uma arma, quando disparou e acertou o primo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima levada para o hospital. Cavalcante ficou no local até a chegada dos policiais militares e relatou que disparou acidentalmente. Ele disse ainda que, depois de atirar, entregou a arma para conhecidos guardarem. Os PMs chegaram a fazer rondas, mas o revólver não foi encontrado. O jovem foi preso e será investigado por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

