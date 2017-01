UM MORTO Jovem ferido a tiros em tabacaria

da Capital é liberado de hospital Na mesma ocasião, Luciano foi assassinado com dois tiros

O jovem, de 20 anos, ferido com dois tiros em tabacaria localizada na Avenida Senhor do Bonfim, no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande, recebeu alta médica. Ele foi submetido à cirurgia abdominal e liberado da Santa Casa, às 21h de sexta-feira (21), conforme informou a assessoria de comunicação do hospital na manhã de hoje.

Na ocasião do tiroteio, Luciano Miguel de Jesus, também de 20 anos, foi atingido pelas costas por outros dois disparos e morreu.

Adolescente, de 16 anos, apresentou-se à polícia e confessou autoria no crime. Apuração do caso é feita pela delegada Aline Sinnot, da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij). Fora do prazo de flagrante, o adolescente infrator foi interrogado e liberado.

O adolescente justificou que rixa teria motivado o crime. A arma usada para matar Luciano e ferir o outro rapaz – revólver calibre 38, foi entregue à autoridade policial.