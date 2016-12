CAMPO GRANDE Jovem é agredido por desconhecido ao defender amiga de assédio Suspeito das agressões passou a mão nas partes íntimas da garota

Um jovem, de 20 anos, foi agredido por outro rapaz depois te defender a amiga de assédio na casa noturna Bar Fly, localizado no Centro de Campo Grande. A garota também foi agredida com um tapa no rosto.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito, ainda não identificado, passou a mão nas partes íntimas da jovem e, em seguida, deu um tapa no seu rosto. O amigo da garota foi tomar satisfação, e foi arrastado pelo pescoço e arranhado.

Na delegacia, ele disse não conhecer o rapaz, mas deseja representar criminalmente contra ele. Caso será investigado. O assédio foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).