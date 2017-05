EM PLENA LUZ DO DIA Jovem deixa irmãos na escola e na volta,

é surpreendida com bandido armado Suspeito fugiu com o comparsa, que o esperava de motocicleta

17 MAI 2017 Por MARIANE CHIANEZI 15h:48

Jovem de 19 anos foi assaltada por bandido armado na tarde de hoje, por volta das 13h, depois de levar os irmãos, crianças, para a escola, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Celular da vítima foi levado pelo suspeito. Conforme o boletim de ocorrência, a jovem havia acabado de deixas os dois irmãos mais novos em uma escola e seguia de volta para casa, ouvindo música com o fone plugado no aparelho celular. Enquanto caminhava, foi surpreendida pelo suspeito, que estava de calça jeans, jaqueta de couro preta e óculos espelhado na cor azul. Ele estava armado com uma arma de fogo e exigiu que a vítima entregasse o objeto. Aos investigadores ele disse que outro rapaz estava perto com uma motocicleta ligada, pronto para fugir. O veículo era preto com vermelho e a dupla fugiu em seguida. Caso foi registrado na 3ª DP.

