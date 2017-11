FLAGRANTE Jovem de 21 anos é presa por

sequestrar bebê de 7 meses na Capital Ela é apontada como responsável por outro crime de subtração de incapaz

A polícia prendeu em flagrante uma jovem de 21 anos na tarde de hoje por sequestrar um bebê de 7 meses, raptado no Bairro Caiçara e encontrado com ela, na Vila Jacy, em Campo Grande. A suspeita foi levada para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Conforme informações premilinares da delegada Marília de Brito Martins, a jovem, por causas desconhecidas, sequestrou a criança e a mãe, a qual é conhecida da mulher presa, acionou a polícia.

Os investigadores do Grupo de Operações Especiais (GOE) realizaram buscas pela suspeita e, com as características, a encontraram em bairro vizinho, distante a 3 km da casa onde estava o bebê. Ela estava com a criança no colo e foi presa em flagrante.

A jovem também é suspeita de cometer outro crime semelhante ontem (23), onde ela teria raptado um bebê de 4 meses de outra mãe. As crianças foram devolvidas às famílias e várias testemunhas, incluindo a suspeita, estão sendo ouvidas na delegacia nesta tarde.

Marília de Brito ainda não divulgou o nome da mulher investigada. Está prevista entrevista coletiva até o final da tarde de hoje para esclacer circunstâncias dos dois crimes.