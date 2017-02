SANTA CASA Jovem de 18 anos morre na Capital

com 80% do corpo queimado Crime aconteceu na tarde de ontem e vítima morreu durante a noite

Morreu jovem, de 18 anos, que teve 80% do corpo queimado em ato criminoso, ontem (3), em Campo Grande. O crime aconteceu durante a tarde e Douglas Moreira Dantas morreu por volta das 21h30min, na Santa Casa.

De acordo com Boletim de Ocorrência, Douglas foi encontrado queimado na Rua Odilon de Souza Nogueira, no Bairro Paulo Coelho Machado, região sul da cidade. O local fica perto de área invadida de condomínio.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram chamados e levaram Douglas, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, mas por causa da gravidade ele foi transferido à Santa Casa, onde morreu algumas horas depois.

A informação da morte do paciente foi confirmada na manhã deste sábado pelo setor de comunicação do hospital. Conforme avaliação de médicos, 80% do corpo do jovem tinham profundas queimaduras.

Irmã de Douglas disse para policiais que o jovem era usuário de drogas, mas que há algum tempo não tinha contato com ele. Segundo a mulher, era comum o jovem desaparecer e passar dias fora de casa. Polícia não tem informações sobre suspeitos e investiga a circunstância que o crime aconteceu.