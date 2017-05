TINHA 20 ANOS Jovem corre em rua da Capital para

fugir de tiros e morre em quintal Suspeito acertou ao menos quatro tiros na vítima e fugiu na sequência

Perseguido por alguns metros, José Lucas Arce da Silva, 20 anos, não conseguiu escapar de diversos disparos que foram feitos contra ele na tarde de hoje. O principal suspeito, identificado por testemunhas como "Negão", acertou ao menos quatro tiros na vítima.

O jovem entrou em uma casa na Rua Bento de Souza, no bairro Nova Capital, que fica perto das Moreninhas, para pedir socorro. Morador do local acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou a atender Silva ainda com vida. O rapaz morreu na calçada, enquanto militares prestavam socorro.

O sargento da 6ª Cia, Sidney Pereira, explicou que o motivo provável do crime é "acerto de contas". Ele relatou que Silva e um homem conhecido no bairro como "Negão" brigaram no sábado (6).

Hoje, José Lucas Arce da Silva foi surpreendido com disparos. A mãe da vítima foi chamada e se desesperou ao ver o filho. Ela prestou algumas informações à Polícia Militar. Investigadores da Polícia Civil também foram para o local e a perícia criminal vai fazer o levantamento da cena do crime.

VIOLÊNCIA

Em menos de 24 horas, esse é o segundo homicídio registrado em Campo Grande. Por volta das 22h45 de ontem, homem de aproximadamente 30 anos foi morto ao ser atingido por três tiros: um na cabeça, outro no tórax e também nas costas.

O crime foi em bar localizado em cruzamento da Rua Catiguá com Rua Ana Jacinta de Oliveira, Bairro Jardim Canguru.

Testemunhas relataram para a polícia que dois homens chegaram no estabelecimento a pé, sendo que um deles, armado, se aproximou do balcão onde estava a vítima e perguntou: “você está lembrado de mim?”.

Em seguida, autor efetuou três disparos contra o homem e, na companhia do comparsa, deixou o local correndo.