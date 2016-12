NO FLAGRA Jovem acha anúncio de produto furtado

12 DEZ 2016 Por LAURA HOLSBACK 08h:28

Bicicleta foi recuperada depois de a proprietária encontrar item anunciado em site de compra e venda na internet e junto com policiais militares articular armadilha.O episódio aconteceu ontem, em Campo Grande. Jovem, de 27 anos, declarou que havia deixado a bicicleta no estacionamento de supermercado atacadista, durante a tarde, para fazer compras. Momentos depois saiu e não encontrou mais o meio de transporte no local. Com a certeza de que fosse encontrar em site de compra e venda, a jovem fez buscas e, de fato, encontrou a cadeirinha, igual a que tinha fixada na bicicleta, sendo ofertada. A proprietária fez contato com a responsável pelo anúncio, mostrando-se interessada, e marcou de ir ver o produto. Policiais foram avisados e, depois de chegar sozinha e reconhecer que o item realmente lhe pertencia, a jovem avisou aos policiais. Detida, mulher se defendeu alegando que apenas havia recebido a bicicleta e a cadeirinha para vender e que o furto havia sido praticado por conhecido. Endereço do suposto autor foi informado, mas ele não foi encontrado. A mulher foi levada à delegacia plantonista do Centro.

