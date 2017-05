CONVÊNIO JBS repassa R$ 1,5 milhão

para Prefeitura de Campo Grande Segundo prefeito Marcos Trad, convênio é firmado desde o ano de 2000

Só no primeiro semestre de 2017, JBS repassa R$ 1,516 milhão para Prefeitura de Campo Grande em convênio firmado, desde o ano de 2000. Os valores são publicados no Diário Oficial, mensalmente, e segundo o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), Fernado Pontalti Amorim, os recursos são para o desenvolvimento do município.

“A JBS tem interesse em desenvolver a cidade, pois esse é um pré-requisito para que a empresa consiga o Sistema de Inspeção Federal (SIF), para poder exportar sua mercadoria”, justificou o secretário, sobre os recursos repassados pelo frigorífico.

Em janeiro a empresa repassou para a Sedesc, por meio da prefeitura, R$ 51 mil, R$ 556 mil foi em fevereiro e R$ 303 mil em março, abril e maio. “Os valores não vão para a Prefeitura, vão direto para a Sedesc, pois não podemos investir em outros setores, como saúde e educação. Esse recurso é destinado para o desenvolvimento do município”, disse Fernando.

A Sedesc, criada em janeiro de 2009, tem o objetivo de promover o desenvolvimento auto-sustentável do município por meio da formulação de políticas públicas e ações intersetoriais em: agronegócio, indústria, comércio, serviços, turismo, ciência e tecnologia.

Como a planta da Capital tem alto índice de exportação, onde, segundo Fernando, esse comércio totaliza 76% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade, a planta de Campo Grande poderia ter o Sistema de Inspeção Brasileiro (Sisb), porém, o Sisb não possibilita o frigorífico exportar para determinadas plantas. Uma delas é os EUA que exige o Sistema de Inspeção Federal (SIF).

Contudo, para o frigorífico conquistar o SIF, é exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que a empresa invista no desenvolvimento do município, “e por esse motivo a JBS fez convênio, amparado por lei, com a Prefeitura de Campo Grande”, declarou Fernando.

O prefeito da cidade, Macos Trad (PSD), declarou que esse convênio existe desde administrações passadas. “Esse convênio está firmado com a prefeitura desde a época dos ex-prefeitos, Nelson Trad, André Puccinelli e Alcides Bernal. Eu só assinei e renovei o convênio”, disse o prefeito.

ESCÂNDALOS

A empresa JBS, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, foi condenada por uma sequência de crimes que vão de obstrução à Justiça, suborno de procuradores e compra de informações privilegiadas. Porém, apesar desse escândalo todo, a planta de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é referência mundial.

“A planta de Campo Grande é referência nacional. Caravanas do mundo todo visitam a JBS instalada aqui e por essa razão a empresa tem interesse em fomentar o desenvolvimento do município”, disse o secretário da Sedesc.

Além dos repasses de propina da JBS para ex-governadores do Estado, comprovados pela Justiça e delatados pelos donos dos frigoríficos, irmãos Joesley e Wesley Batista, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) também foi citado.

A denúncia é que Azambuja firmou novo contrato cedendo benefício fiscal à empresa até o ano de 2028, o equivalente a R$ 1 bilhão que deixariam de entrar nos cofres públicos do Estado. "No Estado a JBS pode ter benefícios, mas com a prefeitura não, pois o município é responsável por IPTU e ISS e não temos nenhum incentivo desses com o frigorífico", justificou o secretário.

Fernado garantiu que o convênio da JBS com a prefeitura está amparado por lei que determina o repasse de indústrias a municípios. Foi solicitada a informação de qual lei o secretário se refere, mas até o fechamento dessa matéria a Sedesc não informou.