CAMPO GRANDE Janeiro Branco alerta sobre saúde mental

e bem-estar em Campo Grande Lei foi sancionada, hoje, e prevê palestras e campanhas de conscientização

Lei sancionada, hoje, pelo prefeito Marcos Trad (PSD), institui no calendário oficial da cidade o “Janeiro Branco” para alertar e conscientizar sobre saúde mental e bem-estar em Campo Grande.

Conforme publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, durante todo o mês de janeiro, as edificações públicas serão iluminadas com a cor branca para remeter a campanha.

Ainda durante esse período, serão realizadas palestras e ações envolvendo os moradores da Capital, órgãos públicos e instituições públicas e privadas.

A ideia é "ampliar o debate sobre o problema sob o ponto de vista social e educacional estimulando o desenvolvimento de ações, programas e projetos na área de educação".