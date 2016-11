Campo Grande Jacaré aparece em rua e 'espera'

por resgate em varanda de casa Animal de médio porte assustou vizinhos que esperam PMA

Um jacaré de médio porte assustou moradores da Rua Ayd Saravy de Souza, no bairro Itatiaia, na manhã desta sexta-feira, em Campo Grande. O animal saiu da lagoa que fica nas redondezas, foi encontrado no meio da rua e acabou entrando na casa de um morador.

Rudimar Klabunde, de 52 anos, é comerciante e conta que chegava em casa por volta das 7h45 quando viu o animal no meio da rua. O jacaré estava em frente ao portão da casa do vizinho, o autônomo Celso Atayde, de 63 anos.

Os dois homens decidiram proteger o animal para evitar um atropelamento e Rudimar abriu o portão de casa. O jacaré entrou na residência e está na varanda.

Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi chamada, mas não há previsão de quando os militares farão o resgate do animal.

Depois do susto, a aparição do jacaré é motivo de brincadeira entre os vizinhos. Rudimar conta que se a PMA demorar para fazer o resgate, pretende levar o bicho por conta própria até a lagoa.

A LAGOA

Habitat do jacaré e ponto turístico do bairro, a Lagoa Itatiaia virou pesadelo para quem vive na região. O excesso de lixo jogado por quem não tem consciência acaba sujando as águas e vários animais aparecem mortos.