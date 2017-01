FINAL FELIZ Irmãos se reencontram virtualmente

depois de 43 anos separados Família enfrenta dificuldade financeira para poderem se ver

Irmãos separados há mais de 40 anos puderam matar um pouco da saudade através da internet. Depois que o neto Henrique Alexandre do Amaral, de 26 anos, que mora em Jundiaí - interior de São Paulo, procurou o Portal Correio do Estado no intuito de ajudar a avó, Senhorinha da Silva Porfirio, de 68 anos, a reencontrar os irmãos Agenor e Manoel, o desfecho da história foi feliz e não demorou nem dois dias, mas agora as famílias enfrentam dificuldade financeira para poderem se ver.

Senhorinha, que hoje mora em Várzea Grande, distrito de Jundiaí, São Paulo, teve o último contato com os irmãos há 43 anos. Na ocasião, a esposa de Agenor estava grávida de Madalena, que hoje está com 43 anos e foi a primeira pessoa a ser localizada pelo policial militar João Gomes, peça fundamental para que tudo pudesse acontecer.

Com a única informação de que os irmãos estariam morando em Ponta Porã, Henrique recorreu às mídias digitais da cidade como forma de iniciar as buscas pelos parentes. O que ele não imaginava é que em poucos dias a avó já teria notícias dos irmãos.

Um dia depois de ter a reportagem reproduzida no Portal Correio do Estado, a família de um dos irmãos foi localizada por intermédio de um policial militar de Aquidauana, João Gomes.

Sensibilizado, o militar que há pouco tempo passou por situação parecida com a de Henrique, leu a reportagem no dia seguinte da publicação e iniciou as buscas no programa de Sistema Integrado de Gestão Operacional (Sigo) da polícia.

João não conseguiu localizar os irmãos de Senhorinha, mas pelo mesmo sobrenome encontrou uma das filhas de Agenor, Madalena, a bebê que estava na barriga da esposa de Agenor quando as famílias perderam contato e que hoje tem 43 anos.

Depois que o policial colocou as duas famílias em contato, Madalena e Henrique trocaram informações e tentaram atualizar o que o tempo havia separado. Trocaram fotos, mensagem e vídeos. E foi através deste último recurso que Senhorinha e Agenor tiveram o primeiro contato depois de 43 anos.

Por meio do aplicativo Whatsapp os dois conversaram e se viram simultaneamente. Manoel, que não reside perto de Agenor, está bem e recentemente estiveram reunidos na casa do irmão. A esposa dele já não é mais viva. Diante de tanta emoção as lágrimas brotaram fácil nos rostos de quem já não via mais esperança de que um dia pudessem se reencontrar.

Apesar do desfecho feliz, o drama ainda não terminou e as famílias enfrentam outra dificuldade, dinheiro para conseguirem se ver. “Pelo que soubemos Agenor não tem condições financeiras de vir até aqui, e minha avó quer encontrar com eles, mas ela não tem dinheiro”, destaca Henrique.