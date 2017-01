PARCERIAS Investigada, Seleta ainda movimenta convênios milionários com governo Somente com o Estado, parcerias somam R$ 8,8 milhões

Mesmo com encerramento de convênio de R$ 29,6 milhões com a Prefeitura de Campo Grande – previsto para julho deste ano –, a Sociedade Caritativa e Humanitária (Seleta), ré em ações que identificaram fraude na contratação de pessoal e dano aos cofres públicos decorrentes de manutenção de funcionários fantasmas, ainda conserva parcerias milionárias com o governo do Estado. Alguns convênios foram encerrados no início desta semana, outros, têm validade até ano que vem. O valor total é de R$ 8,8 milhões.

Na segunda-feira, venceram alguns convênios com secretarias e fundações estaduais. Mas a Seleta garantiu R$ 7.739.253,54. São parcerias firmadas desde 2011 e que foram sendo aditivadas ao longo dos anos. Há ainda R$ 1.064.868,46 em convênios que encerram-se entre maio deste ano e maio de 2018, totalizando R$ 8.804.122,00 em parcerias vigentes. Outros R$ 2.277.040,27 foram finalizados em dezembro do ano passado.

Os convênios mais volumosos são com o Fundo Especial de Saúde (FES) e com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Com o primeiro, o convênio 18.097 (referente à capacitação de adolescentes para o mercado de trabalho) começou a vigorar em 6 de junho de 2011 e terminaria um ano depois. No entanto, foi prorrogado até 23 de janeiro deste ano, passando do valor inicial de R$ 556.232,88 para R$ 3.483.099,93. Aumento de 526% em apenas cinco anos.

