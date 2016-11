MP Investigação sobre coação de Bernal

contra servidores é arquivada Denúncia foi feita em abril, no período eleitoral

Investigação iniciada em abril desse ano pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra o então candidato à reeleição prefeito Alcides Bernal (PP) foi arquivada nesta sexta-feira. Denúncia dava conta de que Bernal havia coagido comissionados para que votassem nele.

Em junho, o promotor Fernando Martis Zaupa solicitou à prefeitura que informações fossem repassadas pelas secretarias sobre servidores que se queixassem de coação para votar em Bernal.

A procuradoria-jurídica da prefeitura encaminhou ofício ao MP no mesmo mês informando que todas as secretarias e órgãos desconheciam a denúncia e que havia interesse político no caso para “usar” o MP para prejudicar o prefeito.

Nesta sexta-feira, o Ministério Público divulgou que o conselho decidiu pelo arquivamento do caso em razão de não ter havido nenhuma constatação de que a denúncia tivesse procedência.