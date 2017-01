improbidade Investigação do MPE pode

deixar ex-prefeito inelegível Denúncias de irregularidades administrativas podem deixar Alcides Bernal fora das eleições de 2018

O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP) deve entrar na mira do Ministério Público Estadual em decorrência das denúncias de irregularidades administrativas e corre o sério risco de ficar fora das próximas eleições, em 2018, se ocorrer a condenação até lá. Bernal é acusado de deixar para o sucessor, Marcos Trad (PSD), dívidas com fornecedores sem previsão de recursos, como também de não fazer pagamento do 13º do funcionalismo da prefeitura.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Passos, dependerá das informações, no entanto, da prefeitura para instauração de procedimento investigatório. Mas indicou punição severa ao ex-prefeito em caso de condenação por eventual “rombo” nas finanças da Prefeitura de Campo Grande.

A questão do rombo financeiro, explicou Passos, “tem que ser analisada sob o prisma da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Improbidade Administrativa”. Sem entrar no mérito, até porque o Ministério Público Estadual ainda não recebeu dados sobre as irregularidades, o procurador-geral de Justiça advertiu sobre a possibilidade de Bernal ficar inelegível em caso de condenação.



Reportagem de Adilson Trindade está na edição de hoje do Correio do Estado.