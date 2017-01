EM RECUPERAÇÃO Internado há 20 dias, confeiteiro de

300 kg fez hemodiálise e trata infecção Intestino e rim pararam de funcionar por alguns dias

Internado desde o dia 19 de dezembro na Santa Casa de Campo Grande, o confeiteiro Fabiano Ferreira, de 36 anos, que pesa 300 quilos, não tem previsão de receber alta. Com quadro de saúde se agravando, a esperança é de que amanhã, quando o recesso do Poder Judiciário termina, Fabiano receba resposta positiva da autoridade quanto à aquisição do balão gástrico.

Acompanhado da mãe Izildinha Ferreira, de 61 anos, Fabiano segue há 20 dias sem poder caminhar e trabalhar. Sendo assim, a casa onde ele morava de aluguel, no Bairro Los Angeles, em Campo Grane, teve que ser devolvida. “Ele vai ter que morar comigo agora. Vou construir um quarto e um banheiro nos fundos da casa para poder cuidar dele, já que não pode mais ficar sozinho”, contou a mãe do rapaz ao Portal Correio do Estado.

Durante o período de internação, exames apontaram que um dos rins de Fabiano estava parado por cinco dias e o intestino por 10 dias. “Descobrimos isso aqui no hospital. Nos dias 24 e 25 de dezembro ele teve que fazer hemodiálise e graças a Deus já voltou a funcionar”, relatou a mãe.

Fabiano luta agora contra infecção de bexiga. Há quase um mês no hospital o paciente está sendo acompanhado por nutricionista e faz agora alimentações balanceadas. “Ele já deve ter emagrecido desde o dia que está aqui”, afirmou a mãe.

INTERNAÇÃO

No dia da internação, 19 de dezembro, para retirar o homem da casa e transportá-lo até a unidade hospitalar foram acionadas três viaturas do Corpo de Bombeiros e foi necessária ajuda de seis militares.

Com a perna cada dia maior, Fabiano aguarda término do recesso judiciário para dar continuidade ao processo de aquisição do balão gástrico por meio judicial. Com o equipamento, Fabiano conseguirá perder cerca de 90 quilos e estar apto para realizar cirurgia na perna.

O processo está sendo conduzido pelo advogado Rafael Dauria, que se sensibilizou com o caso de Fabiano e se dispôs a ajudar, assim como o médico endoscopista, Thiago Alonso Domingos, que já se dispôs a efetuar o procedimento médico assim que os materiais chegarem.

AJUDA

Para construir o quarto e o banheiro a família vai precisar de material de construção. Quem quiser e puder ajudar pode entrar em contato com a mãe de Fabiano pelo telefone: 67-9.9296-8732.