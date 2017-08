obra de requalificação Interdição na Rua Brilhante

atrapalha comerciantes da região Prefeitura de Campo Grande informou que obra está dentro do cronograma

Algumas dezenas de comerciantes que atuam na Rua Brilhante e região, em Campo Grande, realizaram protesto hoje à tarde. Eles reclamam que as obras de requalificação do corredor sudoeste do transporte coletivo da Capital têm atrapalhado o movimento comercial.

A interdição de diferentes trechos vem acontecendo desde 13 de fevereiro, quando as obras foram iniciadas. A execução vem sendo feita pelo Exército. A mais recente interdição começou em 14 de agosto e vai durar, pelo menos, até dia 31 por conta de intervenção na drenagem. Os cruzamentos mais complicados agora são com as Ruas Ciríaco Mamone e Vicente Solaris.

Suelen Gazola, proprietária de uma gráfica aberta em março, fez parte do grupo formado por 50 empresários que fizeram o manifesto. Ela explica que como iniciou o empreendimento na fase de interdições ainda não conseguiu fazer um lançamento para atrair número maior de clientes.

"Tem uma desorganização (na orientação do trânsito). Ninguém tem acesso direito à via", reclamou. Segundo ela, que tem loja na Rua Brilhante, entre a Argemiro Fialho e Ciríaco Maymone, pelo menos 15 comerciantes dessa quadra reclamam de prejuízos.

Durante o protesto, somente fiscais da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estiveram presentes. Houve princípio de bate-boca porque os agentes informaram que multariam os carros estacionados onde acontecia a manifestação.

A Prefeitura de Campo Grande informa, por meio da assessoria de imprensa, que vem atualizando os locais e períodos de interdições em seu site e para a imprensa como forma de amenizar transtornos. Também sugere rotas alternativas para motoristas.

Ainda divulga que o cronograma da obra está dentro do programado. De acordo com o contrato assinado entre Exército e Prefeitura de Campo Grande, o projeto tem prazo para conclusão de 24 meses, mas há discussão para que tudo seja entregue em um ano e meio.

REQUALIFICAÇÃO

O convênio tem valor global de R$ 24 milhões e compreende requalificação e drenagem das Ruas Guia Lopes, Brilhante e Marechal Deodoro, além da Avenida Bandeirantes.

O 9º Batalhão de Engenharia de Construção iniciou o recapeamento da Rua Guia Lopes, no bairro Amambaí, em fevereiro.

O material que está sendo utilizado para requalificar a Rua Guia Lopes é concreto betuminoso usinado de alta resistência ao tráfego de veículos pesados. O controle de qualidade dele é de responsabilidade do laboratório de afasto do 9º Batalhão de Engenharia de Construção.