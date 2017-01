CLIMA TENSO Integrantes do PCC da Máxima da Capital comemoram mortes em presídio do RN Detentos afirmam que presídio de Alcaçuz era de opressão e agora pertence ao PCC

Detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, integrantes da facção criminosa PCC, comemoraram rebelião onde cerca de 30 presos foram mortos no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Vídeo gravado no presídio mostra grupo reunido na Máxima (assista abaixo).

No vídeo, um detento afirma que na cadeia onde houve o motim havia “opressão e várias injustiças”. Cercado por vários internos, preso comemora ainda o fato de não ter nenhum integrante do PCC entre os mortos.

“Hoje ali já é nosso. Foi 33 mortos, graças a Deus não perdemos nenhum irmão nosso”, diz um dos internos no vídeo, sendo aplaudido pelos demais.

Em outro momento do vídeo, grupo aparece reunido no pátio gritando lemas da facção criminosa, como “paz, liberdade, igualdade e união” , "um por todos e todos por um" e “Se Deus é por nós quem será contra nós”, além de gritarem repetidas vezes “PCC”.

Portal Correio do Estado entrou em contato com a Agência Estadual de Administração do Sistema Prisional (Agepen), que informou que enviaria um posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.