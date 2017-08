Campo Grande Instalação de lâmpadas de

LED deve levar seis meses Luminárias só começarão a ser substituídas no fim deste mês

Vinte dias após ser dada autorização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) para que a Prefeitura de Campo Grande instale as 16.126 mil lâmpadas de LED que estão guardadas há quase um ano, nenhuma delas foi colocada em uso.

A previsão do município é de que as lâmpadas comecem a ser instaladas dentro de três semanas, só a partir do fim deste mês de agosto.

Com isso, aliado ao fato de a administração municipal não ter disponibilizado efetivo - mão de obra - suficiente para que o trabalho seja feito, a previsão é de que demore pelo menos cinco meses. Ou seja, a iluminação por lâmpadas só deve ser concluída em janeiro de 2018.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Público (Sisep), Rudi Fiorese, informou que o serviço será feito por apenas duas equipes próprias do órgão.

Cada uma delas terá capacidade para instalar no máximo 50 lâmpadas por dia, ou seja, só a execução do trabalho deve demorar pelo menos 160 dias para ser concluída.

Sem confirmar quais vias vão receber os equipamentos, Fiorese é vago ao explicar o cronograma de trabalho da pasta, que continua indefinido. “A prioridade serão as linhas de ônibus. Mas ainda não temos o traçado definido."

